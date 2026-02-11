Silber-Explorer im Yukon: 171 km² Projekt wird weiter ausgebaut

Anzeige / Werbung

Metallic Minerals Corp. hat für sein Keno-Silberprojekt im Yukon konkrete Arbeitspläne vorgelegt. Das Unternehmen beabsichtige, im Jahr 2026 ein rund 5.000 Meter umfassendes Bohrprogramm durchzuführen, um die bestehende NI-43-101-konforme Ressource gezielt zu erweitern und weitere Lagerstätten zu prüfen. Vor dem Hintergrund deutlich gestiegener Silberpreise sehe das Management Keno Silver als zentrale Wachstumsbasis im Portfolio von MMG.

Projektlage und Umfeld

Das Keno-Silver-Projekt liege im Keno-Hill-Distrikt und umfasse rund 171 Quadratkilometer, was zum Vergleich in etwa der Fläche der Stadt Mönchengladbach entspreche. Nach Angaben des Unternehmens grenze das Projekt unmittelbar an aktive Minen und eine Aufbereitungsanlage der Hecla Mining Company, die als einer der weltweit führenden Produzenten von primärem Silber gelte. Im gesamten Distrikt seien laut historischen Daten und aktuellen Schätzungen mehr als 300 Millionen Unzen Silber gefördert worden oder noch in Reserven und Ressourcen enthalten.



Chairman und CEO Greg Johnson habe erklärt, die jüngste Entwicklung an den Edelmetallmärkten lenke das Interesse der Investoren wieder stärker auf großflächige Silberprojekte mit verlässlicher Infrastruktur. Das Keno-Silver-Projekt stelle aus Sicht des Managements eine bedeutende Explorationsplattform mit langfristigem Wachstumspotenzial dar.