Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Meridian Mining PLC und Aurania Resources Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 10.02.2026, 14:20 Uhr Zürich/Berlin Die Elektromobilität schreitet voran. Dafür verantwortlich sind besonders die Schwellenländer wie Thailand, Vietnam oder die Türkei. Dass sich damit der Rohstoffbedarf verändert, ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Swiss Resource Capital