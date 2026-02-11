Hannover (www.anleihencheck.de) - Am heutigen Mittwoch legt Chinas Statistikamt neue Verbraucherpreisdaten vor, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Trotz zuletzt etwas höherer Teuerung bleibe der Trend klar: China kämpfe seit zwei Jahren mit Deflation, die jährliche Inflationsrate liege weiterhin unter einem Prozent. Vor diesem Hintergrund erscheinen die offiziellen Wachstumsraten von über fünf Prozent erklärungsbedürftig - möglicherweise werden Exportüberkapazitäten stärker in den Binnenmarkt gedrückt und dämpfen dort die Preise, so die Analysten der NORD/LB. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de