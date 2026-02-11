Der Atto 3 war lange Zeit das günstigste BYD-Modell in Europa -konnte aber bei Reichweite und Ladezeit kaum überzeugen. Jetzt hat der chinesische Hersteller mit dem BYD Atto 3 Evo die Weiterentwicklung seines Elektromodells vorgestellt, die viele dieser Schwachpunkte angeht. Das Facelift hat BYD UK per Mitteilung vorgestellt - es ist aber sehr wahrscheinlich, dass auch die anderen europäischen Märkte bald das überarbeitete Modell erhalten werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
