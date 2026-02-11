DJ Societe Generale: EZB hebt Zinsen ab Ende 2026 an

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihren Leitzins nach Einschätzung von Michel Martinez, Europa-Chefvolkswirt von Societe Generale, bereits Ende dieses Jahres anheben. "Die EZB hebt ihre Zinsen ab Ende 2026 an, und wird ihre Straffung Ende 2027 bei 2,50 Prozent beenden", sagte er in einer Pressekonferenz. Martinez begründete seine stark von Konsens abweichende Einschätzung damit, dass die Potenzialrate des Euroraums bei 0,5 bis 0,8 Prozent liege, für die Jahre 2026 bis 2028 aber Wachstumsraten von 1,5 und zweimal 1,3 Prozent erwartet würden. "Die Potenzialrate liegt sicher unter 1 Prozent, und wenn das Wachstum höher ist, dann erzeugt das Inflationsdruck", sagte er. Das Wachstum erhole sich derzeit deutlicher als erwartet, nicht nur in Europa.

Die Inflationsrate des Euroraums sieht Martinez bei 1,6, 1,8 und 2,3 Prozent. "Aber die Kerninflation dürfte nahe 2 Prozent bleiben, und wir sehen einige Faktoren, die den Inflationsdruck ab Ende 2026 erhöhen werden", sagte er. Der deutlichste Beitrag zu diesem Inflationsdruck wird seiner Aussage von Angebotseinschränkungen in Deutschland und von der demografischen Entwicklung kommen. Für Deutschland werden reale Wachstumsraten von 0,9, 1,3 und 1,0 Prozent prognostiziert.

Zugleich hält der Ökonom eine Fortsetzung der geldpolitischen Lockerung in den USA für möglich, aber nicht sicher. "Die Fed könnte ihren Zins ein oder zwei Mal senken, aber es besteht das Risiko, dass sie überhaupt nichts mehr tut", sagte er. Diese Einschätzung beruhe auf der Erwartung, dass der neue Fed-Chairman Kevin Warsh so agieren werde, dass die Glaubwürdigkeit der Fed erhalten bleibe.

