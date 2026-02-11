Pronsfeld (ots) -Mehr als "nur verkaufen": Anders als in gängigen Konzern- oder Strukturvertrieb-Logiken üblich, bieten gerade regionale Unternehmen aus dem Finanz- und Investmentbereich ihren Vertriebsmitarbeitern Sinn, Sicherheit und Entwicklung - und das meist auch in Märkten mit echter Perspektive. Unter dieser Prämisse will auch die Pronsfelder Finanzberatung Frank Finanzplanung ihr Team erweitern. Was Bewerber dabei konkret erwartet und wie sich der Arbeitsalltag gestaltet, erfahren Sie hier.Der Markt für erneuerbare Energien wächst rasant, Photovoltaik-Direktinvestments boomen. Wo sich also eigentlich das ideale Berufsfeld für ambitionierte Verkäufer bieten würde, warten häufig nur starre Vorgaben aus Konzernzentralen, austauschbare Produkte und reiner Verkaufstrieb mit klarem Fokus auf schnelle Abschlüsse. Echte Wachstums- oder Karriereperspektiven? Fehlanzeige! Das Gefühl, auch den Käufern einen echten Mehrwert zu bieten? Kaum vorhanden. Dabei wünschen sich Vertriebsmitarbeiter in aller Regel mehr als reine Verkaufszahlen: Sinn in der Tätigkeit, Stabilität im Umfeld und eine Perspektive, die auch langfristig trägt. Wird all das ignoriert, leidet nicht nur die Motivation, sondern auch die Qualität der Beratung - mit Folgen sowohl für Kunden als auch für die Vertriebsteams selbst. "Wenn Vertrieb nur noch über Druck funktioniert, geht Vertrauen verloren. "Genau das rächt sich in anspruchsvollen Märkten wie dem Photovoltaik-Direktinvestment", sagt Jonas Frank, Geschäftsführer der Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG."So war uns von Anfang an bewusst, dass wir Menschen brauchen, die Verantwortung übernehmen und Kunden Orientierung geben - nicht Verkäufer, die nur Produkte weiterreichen", fügt Lukas Frank hinzu. "Dabei liegt es selbstverständlich auch in unserer Verantwortung, unseren Vertriebsmitarbeitern alle Möglichkeiten und das nötige Umfeld dafür zu bieten." Gemeinsam mit ihrem Vater Norbert Frank führen Jonas und Lukas Frank die Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG als unabhängiges Familienunternehmen in zweiter Generation. Dabei steht es seit seiner Gründung im Jahr 1986 für einen klaren Anspruch: Vermittelt wird ausschließlich das, wovon man auch selbst überzeugt ist. Über Jahrzehnte gewachsen, bewusst unabhängig von großen Finanzvertrieben und mit klarer Spezialisierung auf Kapitalanlageimmobilien sowie Photovoltaik-Direktinvestments, begleitet Frank Finanzplanung Kunden wie Mitarbeiter mit Struktur, Fachwissen und langfristigem Blick. Ziel ist nicht kurzfristiges Wachstum um jeden Preis, sondern nachhaltiger Erfolg auf Augenhöhe.Struktur und Klarheit statt Verkaufsdruck: So funktioniert Vertrieb im Photovoltaik-Direktinvestment bei Frank FinanzplanungIm Vertrieb von Photovoltaik-Direktinvestments steht bei Frank Finanzplanung nicht der schnelle Abschluss im Vordergrund, sondern ein klar definierter Beratungsprozess. Nach qualifizierten Lead-Eingängen übernehmen Vertriebsmitarbeiter die Bedarfsklärung, ordnen die individuelle Situation der Kunden ein und führen sie Schritt für Schritt zur Entscheidungsreife. Qualität, wirtschaftliche Tragfähigkeit und saubere Strukturen haben dabei Vorrang vor reiner Abschlussorientierung. "Kunden müssen verstehen, worin sie investieren. Die Aufgabe unseres Vertriebs ist es dabei auch, sie vor Fehlentscheidungen zu schützen. Nur so entstehen Vertrauen und Abschlussqualität", betont Norbert Frank. Diese Beratungslogik entlastet den Vertrieb, schafft Sicherheit im Gespräch und sorgt für langfristige Kundenbeziehungen.Als unabhängiges Familienunternehmen bietet Frank Finanzplanung dabei kurze Entscheidungswege, direkte Nähe zur Geschäftsführung und stets ein offenes Ohr, sodass sich jeder in die Weiterentwicklung des Unternehmens einbringen kann. Verantwortung wird nicht delegiert, sondern gemeinsam getragen. Die drei Geschäftsführer treten bewusst geschlossen nach außen auf und prägen eine Kultur, in der Vertrauen, Verantwortung und Expertise gelebte Leitlinien sind. Statt ständig wechselnder Kampagnen oder Produktvorgaben gibt es klare Positionierungen und langfristige Strategien. Für Vertriebsmitarbeiter bedeutet das: ein verlässlicher Rahmen, echte Mitgestaltungsmöglichkeiten und die Chance, sich fachlich wie persönlich weiterzuentwickeln.Was Bewerber bei Frank Finanzplanung erwartet - und was Kandidaten für die Arbeit im Vertrieb mitbringen solltenUm auch über die reine Theorie der Vertriebsarbeit hinaus die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, bietet Frank Finanzplanung eine effiziente und professionelle Arbeitsumgebung, die fokussiertes und produktives Arbeiten garantiert. In den rund 300 Quadratmeter großen Büroräumen in Pronsfeld treffen dabei moderne Arbeitsplätze, leistungsstarke Technik und ein familiäres Umfeld aufeinander - ein Rahmen, der Konzentration ebenso fördert wie Wohlbefinden.Attraktive Verdienstmöglichkeiten, ergänzt durch steuerfreie Sachbezüge, bilden dabei ebenso einen festen Bestandteil wie eine intensive fachliche Einarbeitung in die Themenbereiche, für die im Vertrieb vorqualifiziert und terminiert wird. "Uns ist wichtig, dass neue Kollegen fachlich sicher sind und sich von Anfang an gut aufgehoben fühlen", sagt Jonas Frank. Gleichzeitig eröffnen sich hervorragende Karrierechancen in einem wachsenden Zukunftssegment, getragen von einem kollegialen Team und klaren Entwicklungsperspektiven.Für die Arbeit im Vertrieb bringt Frank Finanzplanung gezielt Persönlichkeiten zusammen, die durch ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und hohe Kundenorientierung überzeugen. Erwartet werden zudem Leistungsbereitschaft, Eigeninitiative sowie eine präzise Ausdrucksweise - schriftlich wie mündlich. Eine ruhige, freundliche Stimme, Detailorientierung und hohe Lernbereitschaft bilden die Grundlage dafür, komplexe Inhalte verständlich zu vermitteln und nachhaltiges Vertrauen aufzubauen. 