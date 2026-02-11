© Foto: Frank Rumpenhorst/dpaDie Angst vor Künstlicher Intelligenz drückt Aktienkurse: Unternehmen im Finanzsektor und Softwarebranche verlieren massiv, während Investoren panisch Firmen meiden, die von KI verdrängt werden könnten. Was ist da los?An der Wall Street wächst die Angst vor den disruptiven Kräften der künstlichen Intelligenz - und diese Angst setzt den Aktienkursen gehörig zu. Von kleinen Softwareunternehmen bis hin zu großen Vermögensverwaltungsfirmen ist kein Unternehmen sicher. Ausgelöst wurde die jüngste Welle an Verkäufen durch ein neues Steuerstrategie-Tool der Startup-Firma Altruist Corp. Es drückte die Aktien von Branchenriesen wie Charles Schwab, Raymond James und LPL Financial um mehr als 7 …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE