NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schott Pharma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Pharmazulieferer habe einen guten Start ins Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt, schrieb Charles Weston am Mittwoch. Umsatz und operatives Ergebnis hätten die Erwartungen klar übertroffen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:11 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:11 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A3ENQ51
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
