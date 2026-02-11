Atlantic City (ots) -Im März 2026 lädt Atlantic City erneut zu einer kulinarischen Entdeckungsreise. Dabei kehrt die bisherige Restaurant Week in neuem Format und mit neuem Namen zurück. Unter dem Titel Taste Atlantic City feiert die Stadt einen ganzen Monat lang ihre Genussvielfalt. Eigens für diesen Aktionsmonat kreierte Menüs wirken dabei als Appetitanreger und machen die Vielfalt zu besonders attraktiven Preisen erlebbar.Den gesamten März über rückt Taste Atlantic City die Vielfalt der lokalen Küche ins Licht und schafft dank des verlängerten Veranstaltungszeitraums noch mehr Gelegenheiten zum Probieren. Die Grundidee bleibt, Gäste kulinarisch zu begeistern und zugleich attraktive Festpreise zu bieten. In allen teilnehmenden Restaurants werden einen Monat lang Menüs für 20 bis 30 US-Dollar zum Lunch sowie 45 bis 60 US-Dollar zum Dinner angeboten. Mehr als 60 Restaurants in Atlantic City und Umgebung beteiligen sich, von eleganten Fine-Dining-Adressen über beliebte Burger-Läden bis hin zu vielfältigen internationalen Küchen.Schlemmen für den guten ZweckDen Auftakt zum Genussmonat bildet am 26. Februar die elfte Ausgabe des Captain's Table, eine Wohltätigkeitsveranstaltung im Rahmen der Discover Boating Atlantic City Boat Show. Die teilnehmenden Restaurants servieren hier erste kleine Kostproben. Verkostungen lokaler Brauereien, Weingüter und Destillerien geben zusätzliche Einblicke in die Aromen der Region und stimmen auf den bevorstehenden Genussmonat ein. Die Erlöse des Abends gehen an Let Us Eat, Please zur Unterstüzung der Sommerprogramme der Community FoodBank of New Jersey für Familien in South Jersey.Weiterführende Informationen zu Taste Atlantic City, die vollständige Übersicht der teilnehmenden Betriebe und Tickets zum Captain's Table online unter https://www.visitatlanticcity.com/taste-acÜber Atlantic CityNicht nur die Nähe zu New York oder Philadelphia machen Atlantic City zu einem attraktiven Reiseziel an der Ostküste der USA. Die Stadt am Atlantik hat eine Menge zu bieten, allen voran die schönen Sandstrände entlang des historischen Boardwalk. Egal, ob man sich für historische und kulturelle Attraktionen interessiert, fantastische Einkaufsmöglichkeiten oder den Nervenkitzel im Kasino sucht, sich von Amerikas Starköchen verwöhnen, große Stars auf den Bühnen der Stadt live erleben oder doch lieber das Outdoorangebot nutzen möchte - Atlantic City hat für jeden Urlaubsgeschmack das Passende zu bieten.Quellenhttps://www.visitatlanticcity.com/taste-acPressekontakt:Abdruck honorarfrei. Beleg erbeten an:Fremdenverkehrsbüro Atlantic Cityc/o Wiechmann Tourism Service GmbHBornheimer Landwehr 3360385 Frankfurt am MainTelefon: +49 (0) 69 25538 210 | Fax: +49 (0) 69 25538 100E-Mail: presse@wiechmann.deWeb: www.visitatlanticcity.comOriginal-Content von: Visit Atlantic City, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176684/6214585