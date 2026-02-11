EQS-News: Rentschler Biopharma SE / Schlagwort(e): Personalie

Rentschler Biopharma beruft Dr. Veit Bergendahl zum Chief Operating Officer und in den Vorstand



11.02.2026 / 10:00 CET/CEST

Dr. Veit Bergendahl übernimmt ab dem 1. April 2026 die operative Verantwortung für Prozessentwicklung, klinische und kommerzielle cGMP-Herstellung, Engineering und Technology sowie Automatisierung in der Produktion

Experte mit über 20 Jahren internationaler Branchenerfahrung in Führungsrollen in der biopharmazeutischen Entwicklung und Herstellung

Als neuer COO wird er die nächste Phase der Unternehmensstrategie aktiv mitgestalten und nachhaltiges Wachstum vorantreiben. Laupheim (Deutschland), Milford, MA (USA), 11. Februar 2026 - Rentschler Biopharma SE, ein weltweit führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, gab heute die Ernennung von Dr. Veit Bergendahl zum Chief Operating Officer (COO) und Mitglied des Vorstands bekannt. Er folgt auf Christiane Bardroff, die eine neue berufliche Herausforderung außerhalb des Unternehmens annimmt und das Unternehmen im Laufe des ersten Quartals diesen Jahres auf eigenen Wunsch verlässt. Ab dem 1. April 2026 wird Dr. Bergendahl die Bereiche Prozessentwicklung, klinische und kommerzielle cGMP-Herstellung, Engineering und Technology sowie Automatisierung bei Rentschler Biopharma verantworten. Dr. Bergendahl bringt mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung in der biopharmazeutischen Entwicklung, Produktion und CMC mit. In Europa und den USA war er für renommierte Pharma- und Biotechunternehmen, in der Auftragsentwicklung sowie für Forschungsein-richtungen tätig. Er verfügt über exzellente Kenntnisse entlang der gesamten biopharma-zeutischen Wertschöpfungskette - von der frühen Entwicklung über die klinische Versorgung bis hin zur kommerziellen Produktion, einschließlich der internationalen regulatorischen Anforderungen. Seine Expertise umfasst die Steuerung komplexer Entwicklungs- und Herstellprozesse, Standortaufbau einschließlich der operativen und wirtschaftlichen Gesamt-verantwortung, Effizienzsteigerung sowie der Zusammenarbeit mit internationalen Partnern. Prof. Dr. Nikolaus F. Rentschler, Aufsichtsratsvorsitzender der Rentschler Biopharma, sagte: "Ich freue mich sehr, dass Herr Dr. Bergendahl zu Beginn einer weiteren verstärkten Wachstumsphase bei Rentschler Biopharma die Aufgabe als Chief Operating Officer übernimmt. Mit seinem strategischen Verständnis für die biopharmazeutische Wertschöpfungskette, seiner ausgeprägten fachlichen Kompetenz und seiner langjährigen internationalen Führungserfahrung wird er maßgeblich dazu beitragen, in einem anspruchsvollen Marktumfeld unsere Kultur der Verlässlichkeit fortzuschreiben. Eine große Bereicherung für unser Unternehmen und unsere Kunden sehe ich auch in unseren geteilten Werten und dem Fokus auf partnerschaftliche Zusammenarbeit und nachhaltige Entwicklung." "Mit Veit Bergendahl, den ich in höchstem Maß schätze, gewinnen wir eine international erfahrene Führungspersönlichkeit, die unser operatives Geschäft mit großer Expertise und klarer Zukunftsorientierung stärken wird," kommentierte Prof. Dr. Uwe Bücheler, Interim-CEO der Rentschler Biopharma. "Sein umfassendes Verständnis für Entwicklung, Herstellung und Skalierung komplexer biopharmazeutischer Produkte ist gepaart mit einer starken Kundenorientierung und höchstem Qualitätsanspruch. Besonders schätze ich seine Fähigkeit, operative Exzellenz mit unternehmerischem Denken zu verbinden und dabei Teams für gemeinsame Ziele zu begeistern. Ich bin überzeugt, dass er die eingeschlagene Richtung fortführen und weiter beschleunigen wird - insbesondere durch seine Stärke in Innovation und Operational Excellence. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm und bin überzeugt, dass er gemeinsam mit unseren Kollegen in Laupheim und Milford wichtige Impulse für die weitere erfolgreiche Entwicklung von Rentschler Biopharma setzen wird." Dr. Veit Bergendahl, zukünftiger COO von Rentschler Biopharma SE, ergänzte: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Vorstand sowie den Mitarbeitenden von Rentschler Biopharma. Als Familienunternehmen und führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen bietet Rentschler Biopharma maßgeschneiderte Lösungen für wichtige Biopharmazeutika und verbindet wissenschaftliche Innovation mit einer großen Verantwortung für Patienten weltweit. Es ist mir ein großes Anliegen, diese Stärke weiter auszubauen. Ich möchte die engagierten Teams in Laupheim und Milford fördern und stärken, Prozesse noch robuster und effizienter gestalten und neue technologische Ansätze nutzen, um operative Exzellenz weiter auszubauen und die Partnerschaften mit Kunden langfristig mit höchster Qualität und Verlässlichkeit zu gestalten." Vor seinem Eintritt bei Rentschler Biopharma war Dr. Bergendahl 13 Jahre bei der Boehringer Ingelheim GmbH & Co KG in unterschiedlichen Funktionen mit wachsender Verantwortung tätig. Zuletzt verantwortete er als Head of Clinical Supply Biologicals die Inbetriebnahme und das Go-live des Biologicals Development Center am Forschungs- und Entwicklungsstandort in Biberach, und seit 2023 die Leitung der Single Use-Anlage für die klinische Herstellung mit 2x2.000L-Bioreaktoren. Zuvor leitete er als Executive Director Upstream Manufacturing eine Großproduktionsanlage (10x15.000L). Frühere Stationen bei Boehringer umfassten die Leitung von Transferprojekten in klinischer Phase I bis hin zu kommerziellen Prozessen in der Auftragsfertigung. Seine weiteren beruflichen Stationen waren bei Miltenyi Biotec GmbH und bei Roche (Deutschland). In den USA forschte er an der University of Wisconsin und war in leitenden Positionen bei Cellular Dynamics International tätig. Dr. Bergendahl hat ein Diplom in Biochemie und promovierte in Biologie an der Philipps-Universität, Marburg. Über Rentschler Biopharma SE Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika einschließlich neuartiger Therapien sowie damit verbundene Beratungsleistungen, Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen mit rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Hauptsitz des Unternehmens in Laupheim, Deutschland und dem Standort in Milford, MA, USA. Im Jahr 2024 schloss sich das Unternehmen dem Global Compact der Vereinten Nationen an und unterstreicht damit sein Engagement für Nachhaltigkeit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com . Folgen Sie Rentschler Biopharma auf LinkedIn . Für hochauflösende Bilder wenden Sie sich bitte an:



Kontakt:

Rentschler Biopharma SE

Dr. Latika Bhonsle-Deeng

Global Head of Communications

Telefon: +49-7392-701-467

communications@rentschler-biopharma.com



Medienanfragen:

MC Services AG

Eva Bauer

Telefon: +49-89-210228-0

rentschler@mc-services.eu



11.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

