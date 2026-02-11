FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Verbio fast verdoppelt auf 29,40 Euro und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Kuhn rechnet damit, dass sich das Biokraftstoffunternehmen höhere Ziele stecken kann. Die Anlagestory habe sich enorm verbessert angesichts eines günstigeren regulatorischen Umfelds und positiver Entwicklung der Rohstoffpreise, schrieb der Experte in seiner am Mittwoch vorliegenden Empfehlung./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000A0JL9W6