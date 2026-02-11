Zürich (ots) -localsearch erläutert, warum eine KI-optimierte Website für KMU 2026 entscheidend ist und wie digitale Sichtbarkeit mit klaren Inhalten und digitalONE gelingt.Künstliche Intelligenz verändert das Internet grundlegend. In Online-Suchen erscheinen immer häufiger Kurzantworten an erster Stelle. Viele Kundinnen und Kunden stellen ihre Fragen inzwischen lieber ChatGPT, statt klassische Suchmaschinen zu nutzen. Für KMU steigt dadurch die Bedeutung einer eigenen Website. Sie ist die Grundlage dafür, von KI-Systemen verstanden und empfohlen zu werden.Website als digitale Visitenkarte für KMUKMU, die ihre Website für KI fit machen (https://www.localsearch.ch/de/2026-brauchen-kmu-eine-website-die-von-ki-verstanden-wird/) wollen, sollten vor allem auf Klarheit und Aktualität achten. KI beantwortet viele Suchanfragen direkt und prüft, ob Informationen übereinstimmen. Dafür gleichen Google, ChatGPT und andere Systeme Inhalte der Website mit anderen Plattformen ab. Sind Angebot, Öffnungszeiten und Kontaktdaten sauber hinterlegt, steigt die Chance, in KI-Antworten aufzutauchen.KI bevorzugt Seiten, die konkrete Fragen verständlich beantworten, etwa in Form von FAQ-Seiten. Auch Blogbeiträge oder gut strukturierte Unterseiten helfen der KI, Informationen zu erfassen. Text, Bild und Video bleiben weiterhin wichtige Bausteine für eine überzeugende Online-Präsenz.KI-Optimierung mit digitalONE von localsearchdigtalONE macht Websites fit für Mensch und KI, einfach und praxisnah. Das All-in-One-Paket von localsearch (https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/digitalone/) bündelt alle wichtigen Einträge in Branchenverzeichnissen, Suchmaschinen, Karten, sozialen Netzwerken und Bewertungsplattformen.Zugleich vereinfacht eine integrierte KI das Erstellen und Aktualisieren von Texten. Auf Basis der bestehenden Website und Firmeneinträgen liefert die localsearch-KI Vorschläge, die direkt übernommen oder individuell angepasst werden können. Erweiterungen wie zusätzliche Unterseiten (https://www.localsearch.ch/de/5-upgrades-fuer-ihre-online-praesenz/), Analysen von Mitbewerbern oder Module für Bewertungen und soziale Medien helfen dabei, die Online-Präsenz Schritt für Schritt auszubauen.Über localsearchlocalsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.Pressekontakt:localsearch (Swisscom Directories AG)Stefan Wyss, Head of CommunicationsT +41 58 262 76 82stefan.wyss@localsearch.chOriginal-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125003/6214623