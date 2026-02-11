Höhepunkte

- Inturai erhält weitere Aufträge für seine auf das Militär ausgerichtete Plattform, wobei Redacted Consulting Group LLC ein Abkommen unterzeichnet, das Anwendungsfälle wie drohnenbasierte und taktische Systeme umfasst.

- Die ersten Aufträge wurden bereits erteilt und durch eine mehrphasige Bereitstellung und strategische Zusammenarbeit wird ein Umsatz von 1.750.000 USD über drei Jahre angepeilt.

- Die Redacted Consulting Group unterstützt große nordamerikanische Militär-, Regierungs- und private Verteidigungsunternehmen.

Vancouver, British Columbia - 11. Februar 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das "Unternehmen") (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich bekannt zu geben, dass es sich nach den ersten Aufträgen von Final Firing Position Solutions Inc. am 9. Februar weitere kommerzielle Aufträge hinsichtlich taktischer Einsatzsysteme von Redacted Consulting Group LLC, einem Drohnen- und Verteidigungstechnologieunternehmen mit engen Beziehungen zu nordamerikanischen Militär- und Sicherheitsbehörden, gesichert hat.

Der Erstauftrag im Wert von 20.000 USD stellt den Beginn einer umfassenderen dreijährigen Zusammenarbeit dar, deren Ziel ein Mindestumsatz von 1.750.000 USD über drei Jahre¹ ist. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit kommt die StealthWave-Plattform von Inturai zum Einsatz, die über WLAN und mmWave-Sensorik Informationen außerhalb der Sichtlinie für Drohnen, Überwachungs- und taktische Operationen liefert.

Redacted Consulting Group LLC ist ein in den USA ansässiger Beratungs- und Integrationspartner im Verteidigungsbereich, der mehrere Regierungsbehörden, Generalunternehmer (Prime Contractors) und Anbieter kritischer Infrastrukturen unterstützt. Das Unternehmen hat direkt zu preisgekrönten Drohnensystemen beigetragen, die von führenden Streitkräften eingesetzt werden, und ist darauf spezialisiert, operative Vorteile an der taktischen Front zu erzielen. Redacted, dessen Hauptaugenmerk auf autonome Systeme, die Integration auf dem Schlachtfeld und einsatzbereite Innovationen gerichtet ist, schlägt eine Brücke zwischen Technologien der nächsten Generation und realen Anwendungen.

"Wir haben Inturai aufgebaut, um die alten Kompromisse zwischen Kosten, Intelligenz und Einsatzgeschwindigkeit zu beseitigen", sagte Ed Clarke, CEO von Inturai. "Dieser jüngste Auftrag bringt uns unserem Ziel näher, von jedem taktischen Team eingesetzt zu werden, das sich im Einsatzbereich einen Vorteil verschaffen möchte. Wir sind stolz darauf, die Mission von Redacted zu unterstützen, und freuen uns darauf, den Einfluss auf Verteidigungsoperationen zu erweitern."

Dieses Abkommen stärkt die wachsende nordamerikanische Verteidigungsstrategie von Inturai und spiegelt die steigende Nachfrage nach skalierbaren, KI-gestützten Sensorsystemen im Einsatz wider.

Über Redacted Consulting Group LLC

Redacted Consulting Group LLC ist ein in den USA ansässiges Unternehmen für Verteidigungstechnologie und Beratung, das auf autonome Systeme, taktische Kommunikation und missionsorientierte Innovationen spezialisiert ist. Das Unternehmen bietet technische Lösungen, Integrationsunterstützung und strategische Beratung für führende Militärbereiche, Regierungsbehörden und Verteidigungsunternehmen in ganz Nordamerika. Redacted hat direkt zu preisgekrönten Drohnenprogrammen beigetragen, die von führenden Streitkräften eingesetzt werden, und spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbindung neuartiger Technologien mit den Anforderungen realer Operationen. Mit einer Erfolgsbilanz bei der Erzielung von Ergebnissen an der taktischen Front ist die Redacted Consulting Group ein vertrauenswürdiger Partner für die Beschleunigung der Verteidigungsfähigkeiten der nächsten Generation.

Unterstützung bei Investor Relations

Das Unternehmen hat das unabhängige Medienunternehmen Capital Growth Media FZCO damit beauftragt, Online-Marketinginhalte für die Marketingaktivitäten des Unternehmens am 11. Februar 2026 bereitzustellen. Das Unternehmen hat an Capital Growth für diese Dienstleistungen eine einmalige Gebühr in Höhe von 3.000 USD bezahlt. Die an Capital Growth zu entrichtende Vergütung umfasst keine Wertpapiere des Unternehmens. Kontaktieren Sie Capital Growth unter: Etihad Airways Centre, fifth floor, Abu Dhabi, United Arab Emirates, oder c/o Jad Touma, President, +971 585955600, Capital.grth@gmail.com.

Über Inturai Ventures

Inturai Ventures treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und transformiert somit Branchen wie das Gesundheitswesen, das Militär, intelligente Häuser und Industrieanwendungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.inturai.com.

Für Investor-Anfragen:

Ed Clarke, CEO

Inturai Ventures Corp.

E-Mail: investor@inturai.com

Tel: (+1) 604 339-0339

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "voraussehen", "schätzen", "können", "werden", "potenziell", "vorgeschlagen", "positioniert" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen können. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht erschöpfend ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

¹ Der Umsatz basiert auf vereinbarten Leistungszielen der Partnerschaft, die von Zeit zu Zeit angepasst werden können. Es gibt keine Garantie dafür, dass dieser Betrag tatsächlich erzielt wird.











