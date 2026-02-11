Während der Kryptomarkt mit fallenden Kursen kämpft, schaltet Michael Saylor in den Angriffsmodus. Der Verwaltungsratschef von Strategy bleibt bei seiner radikalen Linie: Trotz der jüngsten Volatilität sieht er Bitcoin als das überlegene Asset gegenüber dem klassischen Aktienmarkt. Seine Prognose ist gewagt.In einem Interview mit CNBC konkretisierte Saylor seine Erwartungen. "Ich gehe davon aus, dass Bitcoin die Performance des S&P 500 in den nächsten vier bis acht Jahren verdoppeln oder verdreifachen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär