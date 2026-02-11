Unternehmen, die in der Vergangenheit zuverlässig attraktive Erträge erwirtschaftet haben, üben auf Anleger einen gewissen Reiz aus. Diese Zehn Aktien, laufen immer - dank Disziplin, Preissetzungsmacht und einem Geschäftsmodell, das auch funktioniert, wenn der Konjunkturwind dreht. Es gibt Aktien, die wirken wie gut justierte Anlagen. Sie nehmen Kapital, Zeit und Marktchancen auf und setzen daraus Jahr für JahrGewinn frei, über Zyklen hinweg. Keine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE