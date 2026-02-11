Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute stehen die Januardaten zum US-Arbeitsmarkt im Mittelpunkt des Interesses, so die Analysten der Helaba.Diese hätten bereits am Freitag letzter Woche veröffentlicht werden sollen, seien aber wegen des temporären Regierungsstillstands auf den heutigen Mittwoch verschoben worden. Die Vorgaben seien gemischt. So habe der ADP-Report im Januar zwar einen Anstieg der Beschäftigung im Privatsektor mit sich gebracht, dieser sei aber nur mäßig ausgefallen und habe unterhalb der Erwartungen gelegen. Währenddessen lägen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Januar im Durchschnitt auf einem niedrigen Niveau, welches mit soliden Beschäftigungszuwächsen verbunden sein könnte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
