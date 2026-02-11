Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Unternehmensanleihen wie auch Financials und Governments sind mit einer sehr starken Neuemissionswelle ins neue Jahr gestartet, so die Analysten der DekaBank in ihrer aktuellen Ausgabe von "Volkswirtschaft Prognosen".Trotz einer zwischenzeitlichen Pause während der Marktturbulenzen rund um Trumps Grönland-Ambitionen hätten die ebenfalls sehr starken Januarergebnisse aus den Vorjahren deutlich übertroffen werden können. Die Nachfrage sei überwältigend, sodass die Neuemissionsprämien immer weiter hätten gedrückt werden können. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
