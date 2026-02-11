EQS-News: Bybit / Schlagwort(e): Vereinbarung

STOCKHOLM, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Bybit EU , der europäische Zweig von Bybit und ein MiCAR-lizenzierter Krypto-Asset-Dienstleister mit Hauptsitz in Wien, geht eine dreijährige Titelpartnerschaft mit dem Stockholm Open ein, wodurch das Turnier von 2026 bis 2028 unter dem Namen Bybit Stockholm Open ausgetragen wird. Die Partnerschaft ist Ausdruck des langfristigen Engagements von Bybit EU und verschafft dem traditionsreichen Tennisturnier einen stabilen Partner, der seine weitere Entwicklung für Spieler und Zuschauer unterstützt. Im Rahmen der Vereinbarung wird das Turnier seinen klassischen Namen zurückerhalten, wodurch seine Identität und seine langjährigen Verbindungen zu Stockholm und dem schwedischen Tennis gestärkt werden. Bybit betrachtet die nordische Region als einen strategisch wichtigen Markt und sieht in dem Stockholm Open eine starke Plattform für den Aufbau einer dauerhaften Präsenz. Gustav Buder, Regional Partner Nordics bei Bybit EU, sagte, dass die starke Geschichte des Turniers, seine hohe Glaubwürdigkeit und sein Publikum, das Wert auf Qualität und langfristiges Engagement legt, es zu einer natürlichen Wahl machten. Er merkte an, dass die Partnerschaft einen wichtigen Schritt zum Aufbau von Vertrauen und einer dauerhaften Präsenz auf dem nordischen Markt darstellt. Seit seinen Anfängen dient das Stockholm Open als Treffpunkt für Sport, Wirtschaft und Öffentlichkeit und blickt auf eine lange Tradition der Zusammenarbeit mit Partnern aus dem Finanzsektor zurück. Das Turnier zieht ein Publikum mit starkem Interesse an Finanzen und Wirtschaft an, was gut zum Profil von Bybit EU passt. Die Partnerschaft ermöglicht es Bybit, seine Premium-Kundenbasis über das Bybit-VIP-Programm anzusprechen und ausgewählten Kunden einen exklusiven Zugang zum Turnier sowie maßgeschneiderte Erlebnisse zu bieten, die Finanzen, Sport und langfristige Wertschöpfung miteinander verbinden. Rasmus Hult, CEO von Bybit Stockholm Open, sagte, das Turnier habe umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Finanzpartnern und betrachte Bybit als einen starken, langfristigen Partner, der seine Ambitionen zur Weiterentwicklung der Veranstaltung teile. Er fügte hinzu, dass die gemeinsame Rückeroberung des klassischen Namens des Turniers dessen Heimat und Tradition deutlich widerspiegele. Das Stockholm Open wurde 1969 vom ehemaligen Weltklasse-Spieler Sven Davidson gegründet und findet jährlich im Oktober in der Royal Tennis Hall in Stockholm statt. Jedes Jahr besuchen etwa 30.000 Zuschauer das Turnier. Die Veranstaltung ist Teil der ATP Tour und wurde in den letzten Jahren unter dem Namen Nordic Open ausgetragen. Bybit EU ist Teil der Bybit Group, einer der weltweit am schnellsten wachsenden Krypto-Plattformen mit mehr als 80 Millionen Nutzern weltweit. Das Unternehmen unterliegt den MiCAR-Vorschriften der Europäischen Union und bietet Handelsdienstleistungen mit Schwerpunkt auf Transparenz, Sicherheit und hoher technischer Leistungsfähigkeit an. 2026 plant Bybit EU die Einführung seiner Dienstleistungen in der nordischen Region. BybitEU / TheCryptoHub Informationen zu Bybit EU Die Bybit EU GmbH ist ein österreichischer Krypto-Asset-Dienstleister (CASP), der gemäß der Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCAR) in Österreich zugelassen ist. Bybit EU bedient Kunden im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) - mit Ausnahme von Malta - über die Plattform bybit.eu. Die Bybit EU GmbH ist berechtigt, folgende Dienstleistungen anzubieten: Verwahrung und Verwaltung von Krypto-Assets im Auftrag von Kunden;

den Tausch von Krypto-Assets gegen Geld;

den Tausch von Krypto-Assets gegen andere Krypto-Assets;

die Platzierung von Krypto-Vermögenswerten; und

Transferdienste für Krypto-Vermögenswerte für Kunden. Die Bybit EU GmbH ist weder Betreiber einer Handelsplattform für Krypto-Assets noch bietet sie Anlageberatung an. Medienkontakt: press@bybit.com

www.bybit.eu Haftungsausschluss: Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf digitaler Vermögenswerte dar. Die hier erwähnten Produkte und Dienstleistungen unterliegen den in den jeweiligen Ländern geltenden Gesetzen und Vorschriften und sind möglicherweise in bestimmten Regionen nicht verfügbar. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2890915/11b7b98d_8bdf_49a2_8f83_2fdbe740f69b.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2723256/Bybit_Europe_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/bybit-wird-titelsponsor-des-stockholm-open-wahrend-das-turnier-seine-historische-identitat-zuruckgewinnt-302684913.html



