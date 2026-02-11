© Foto: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE - SULUPRESS.DETKMS meldet einen Rekord-Auftragsbestand von 22 Milliarden Euro und hebt die Umsatzprognose für 2026 an. Und das, obwohl die Umsätze zuletzt stagnierten und der Gewinn einbrach.Der U-Boot-Hersteller TKMS hat für das Geschäftsjahr 2025/26 einen Rekord-Auftragsbestand von 22 Milliarden Euro vermeldet. Angetrieben durch die gute Auftragslage konnte der Konzern sogar seine Umsatzprognose für 2026 anheben. Das Unternehmen erwartet nun einen Umsatzanstieg von 2 bis 5 Prozent, nachdem zuvor lediglich ein Plus von bis zu 2 Prozent in Aussicht gestellt wurde. TKMS profitiert dabei von der verstärkten Nachfrage nach Kriegsschiffen, die durch geopolitische Spannungen, insbesondere im Zusammenhang mit …Den vollständigen Artikel lesen
