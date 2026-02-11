Als Werbevermarkter wurde Ströer im Jahr 2025 durch die Konjunktursorgen und insbesondere durch den US-Zollstreit spürbar ausgebremst. Ende August musste Vorstand Udo Müller sogar die Jahresprognose senken. Im laufenden Jahr dürfte nach einer Phase stagnierender Erlöse und Ergebnisse die Rückkehr auf den Wachstumspfad gelingen. Das macht die günstig bewertete Aktie zu einer interessanten Comeback-Spekulation. Als Werbevermarkter kombiniert Ströer Außenwerbung, digitale Medien, Dialogmarketing, E-Commerce ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär