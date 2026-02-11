FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch vor dem US-Arbeitsmarktbericht ein wenig zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,07 Prozent auf 128,71 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,80 Prozent.

Es gab zunächst nur wenige Impulse. Die Finanzmärkte warten auf den um 14.30 Uhr anstehenden Arbeitsmarktbericht für den Monat Januar. Dieser hätten bereits am Freitag letzter Woche veröffentlicht werden sollen, wurden aber wegen des temporären und teilweisen Regierungsstillstands auf den heutigen Mittwoch verschoben.

"Die zuletzt veröffentlichten Indikatoren deuten auf einen etwas schwächeren Arbeitsmarkt hin, die Unsicherheit bleibt allerdings hoch", schreiben die Experten der Dekabank. "Wir rechnen weiterhin mit einem Beschäftigungsaufbau von rund 60.000 Stellen und insgesamt zwei Leitzinssenkungen der Fed in diesem Jahr." Ein unerwartet schwacher Arbeitsmarktbericht dürfte die Erwartung einer dritten Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed in diesem Jahr verstärken./jsl/la/stk