Diese Aktie ist schon länger ein Sorgenkind an den deutschen Börsen. 2025 brach kein anderes Papier hierzulande stärker ein. Es schien, als seien jetzt alle Probleme aufgearbeitet- doch nun gibt es neuen Abschreibungsbedarf. Der im SDAX notierte Spezialverpackungshersteller Gerresheimer hat offenbar weitere Fehler in seineen Bilanzen gefunden. Deshalb verschob Gerresheimer am Dienstagabend die eigentlich für den 26. Februar geplante Bilanzpressekonferenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
