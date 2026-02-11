Böse Überraschung: Die Robinhood-Aktie ist am Dienstag nachbörslich um mehr als -7% auf 79,04 US$ eingebrochen, nachdem der Finanzdienstleister Zahlen vorgelegt hat. Sind diese so schwach ausgefallen, dass der Abverkauf gerechtfertigt ist? Oder übertreibt die Börse und es ist Zeit zu kaufen? Krypto-Absturz belastet Die Aktie des US-Fintechunternehmens kennt seit Jahresbeginn praktisch nur eine Richtung: abwärts. Ein Wertverlust von -25% steht zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
