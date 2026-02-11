© Foto: UnsplashDie Aktie von Mattel steht vor einem schwarzen Mittwoch, nachdem der Barbie-Mutterkonzern ein Ergebnis deutlich unter den Erwartungen vorgelegt hat. Spielzeughersteller Mattel sorgt für den nächsten Crash Freud und Leid liegen während der Earnings Season oft dicht beieinander. Zwar bieten die Ergebnisberichte der Unternehmen Anlegerinnen und Anleger Orientierung über Geschäftsentwicklung und Bewertung, doch die Reaktionen auf die Zahlenwerke fallen nicht selten haarsträubend aus. Davon können in dieser Woche bereits die Investoren des IT-Infrastrukturdienstleisters Kyndryl ein Lied singen, dessen Anteile sich am Montag nach einer desaströs verlaufenen Ergebnispräsentation halbiert haben. Am …Den vollständigen Artikel lesen
