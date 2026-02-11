ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schott Pharma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 25,70 Euro auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis des Pharmazulieferers seien klar besser als erwartet ausgefallen, schrieb Olivier Calvet am Mittwoch./rob/edh/ ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
ISIN: DE000A3ENQ51
