Hannover (ots) -- Evangelische Kirche startet bundesweite Aktion einfachheiraten- 26.06.2026 soll zum "schönsten Tag des Lebens" werden- Zentrale Website startet am ValentinstagHannover (11. Februar 2026). Zum Valentinstag macht die evangelische Kirche auf ein besonders liebevolles Angebot aufmerksam: Mit der bundesweiten Aktion einfachheiraten lädt sie Paare ein, ihre Liebe, Partnerschaft oder Ehe in einem feierlichen und zugleich unkomplizierten Rahmen unter Gottes Segen zu stellen. Höhepunkt der Aktion ist das Wochenende rund um den beliebten Hochzeitstermin 26.06.2026. In zahlreichen evangelischen Kirchengemeinden in ganz Deutschland werden dann festliche Segnungen und kirchliche Trauungen in Kirchen, Gärten und an ungewöhnlichen Orten stattfinden."Gottes Segen für die Liebe ist für viele Menschen ein besonderer Moment: verbindlich und echt", sagt Pastorin Anne Brisgen vom Zentrum für evangelische Gottesdienst- und Predigtkultur (ZfGP) in Wittenberg. "einfachheiraten ist ein offenes, einladendes Angebot der evangelischen Kirche für alle Paare, die ihre Liebe vor und mit Gott feiern möchten. Unkompliziert, persönlich und mitten im Leben."Neben Segnungen - etwa für Partnerschaften, Verlobungen oder Ehejubiläen - sind im Rahmen der Aktion auch evangelische kirchliche Trauungen möglich. Voraussetzung dafür ist, dass das Paar bereits standesamtlich verheiratet ist und mindestens eine Person der evangelischen Kirche angehört. Für Segnungen sind keine formalen Voraussetzungen nötig.Die Aktion einfachheiraten wird 2026 erstmals bundesweit gemeinsam von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und zwölf Landeskirchen durchgeführt. Am Valentinstag, 14. Februar, wird auf der zentralen Aktionswebseite www.einfachheiraten.info eine interaktive Karte freigeschaltet, auf der sich interessierte Paare über teilnehmende Gemeinden in ihrer Nähe informieren können. Bereits jetzt sind bundesweit mehr als 110 Feierorte registriert. Weitere Gemeinden registrieren sich fortlaufend. 2025 beteiligten sich an einfachheiraten im Rahmen einer Kooperation von drei Landeskirchen rund 80 Feierorte.Hinweis für die Redaktion: Ein Screenshot der interaktiven Karte mit dem aktuellen Stand der registrierten Feierorte kann unter presse@ekd.de angefordert werden.Diese Pressemitteilung wird zeitgleich von der EKD und an der Aktion teilnehmenden Gliedkirchen mit jeweils regionalen Anpassungen verschickt.