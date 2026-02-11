München (ots) -Münchner Getränkeproduzent wächst in allen wichtigen Segmenten / Carbonated Soft Drinks auf dem Vormarsch / Wachstum fußt auf der im Zuge des Transformationsprozesses der familiengeführten Schörghuber Gruppe gemeinsam mit Heineken vorgenommenen strategischen AusrichtungDie Paulaner Brauerei Gruppe setzte 2025 ihren Wachstumskurs entgegen einer insgesamt rückläufigen Marktentwicklung in einem herausfordernden Branchenumfeld unbeirrt fort. Die mehrheitlich zur Münchner Schörghuber Gruppe gehörende familiengeführte Brauereigruppe wächst nicht nur in ihren wichtigsten Teilsegmenten im Biermarkt, Weiß- und Hellbier, sondern auch im Bereich der kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränke (Carbonated Soft Drinks). Insgesamt konnte die Münchner Paulaner Brauerei Gruppe (ohne ihre Mehrheitsbeteiligung an der Kulmbacher Brauerei AG) ihren Getränkeabsatz im Jahr 2025 national wie international von 6,9 Mio. hl auf 7,9 Mio. hl und damit um 13,8 % steigern.Der Erfolg der Gruppe liegt insbesondere in der nachhaltigen strategischen Ausrichtung begründet: Die Schörghuber Gruppe führt die Brauereigruppe in einem Joint Venture zweier Familienunternehmen mit der Brauerei Heineken - eine Allianz zweier Akteure, die seit inzwischen 25 Jahren in höchst vertrauens-vollem Miteinander zusammenarbeiten. Innerhalb der Schörghuber Gruppe bekräftigt der Erfolg der Paulaner Brauerei Gruppe auch die Wirksamkeit der 2021 von CEO Florian Schörghuber auf den Weg gebrachten Transformation des 1954 gegründeten Münchner Familienunternehmens. Mit dem daraus im Bereich Getränke entstandenen Strategie- und Transformationsprojekt schuf die Paulaner Brauerei Gruppe die Voraussetzungen für verstärkte Agilität und strategischen Fokus und damit für den heutigen Erfolg."Vor fünf Jahren haben wir die Weichen für unsere Zukunft neu gestellt - bewusst und mit dem Mut, auch unbequeme Entscheidungen zu treffen. Durch die gezielte Neuaufstellung und Verschlankung unserer Strukturen, die feste Verankerung unserer Familienwerte Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit als Leitplanken, die konsequente Umsetzung einer fokussierten Marktstrategie sowie die Pflege dessen, was uns am Ende ausmacht, nämlich unsere Marken und die Menschen, die hinter ihnen stehen, ist ein starkes Fundament entstanden, auf dem wir unsere ambitionierten Ziele für die Zukunft erreichen", sagt Florian Schörghuber.Massive Investitionen in den Standort DeutschlandDer CEO der Schörghuber Gruppe sieht im anhaltenden Wachstumserfolg der Paulaner Brauerei Gruppe auch einen Mutmacher für die Wirtschaft in Deutschland insgesamt: "Es wird gerade viel zu viel darüber gesprochen, was alles nicht funktioniert. Wir aber lassen uns nicht von Pessimismus leiten, sondern von Überzeugung. Der nämlich, dass Deutschland alles hat, was es braucht, um ein starker, global führender Wirtschaftsstandort zu bleiben - wenn Verantwortung übernommen und in die Zukunft investiert wird. Genau das tun wir: mutig, mit Substanz, agil in unserem Denken und Handeln und mit einem klaren Blick in Richtung Zukunft."In den vergangenen Jahren hat die Schörghuber Gruppe jährlich rund 200 Millionen Euro in Deutschland investiert. In München, dem Unternehmenssitz, engagiert sich die Gruppe darüber hinaus über die Josef Schörghuber-Stiftung für Münchner Kinder, die in den vergangenen 30 Jahren über acht Millionen Euro gespendet hat, und über die Stefan Schörghuber Stiftung, die Projekte und Einrichtungen in den Bereichen Soziales, Bildung und Wissenschaft fördert - mit Zuwendungen in Höhe von rund zehn Millionen Euro seit ihrer Gründung im Jahr 2020.Bier und CSD, Inland und Ausland, mit und ohne Alkohol: Wachstum entgegen rückläufigen BranchentrendsAls Teil der Schörghuber Gruppe ist die Paulaner Brauerei Gruppe eines von zwei Familienunternehmen unter den großen Münchner Brauereien. Ihr ist es im vergangenen Jahr gelungen, sowohl im Auslandsgeschäft als auch im Inland zu wachsen. "Gerade der Erfolg in unserem Heimatmarkt Deutschland freut uns besonders, da wir uns hier gegen einen seit Jahren andauernden Abwärtstrend behaupten und, anders als viele unserer Wettbewerber, positive Zahlen schreiben", sagt Jörg Biebernick, CEO der Paulaner Brauerei Gruppe. Dabei entwickeln sich fast alle Sorten und Marken positiv - teilweise deutlich gegen rückläufige Marktentwicklungen: Während der Absatz von Bier in Deutschland im vergangenen Jahr um 6 % sank, legte die Paulaner Brauerei Gruppe um 4,7 % zu.Helles: Zugpferd Paulaner Münchner Hell wächst zweistelligMit dem Münchner Hell, das 2025 ein Absatzplus von 14,3 % verzeichnen konnte, hat die Paulaner Brauerei Gruppe das wachstumsstärkste Hellbier eines Markenherstellers bei gleichzeitig hoher Distribution im Portfolio. Das Hellbier-Portfolio der Gruppe komplettieren das Münchner Hell von Hacker-Pschorr und das in den sozialen Medien reichweitenstärkste Hellbier Deutschlands, das Chiemseer Hell. Das Wachstum der Hellbiere wirkt sich sowohl im Absatz (+7 %) als auch in den hinzugewonnenen Marktanteilen (+0,9 %) aus und erstreckte sich 2025 auch auf den Export. Zusammen mit dem Mönchshof Hell der Paulaner-Mehrheitsbeteiligung Kulmbacher Gruppe (+5,2 %) ist die Paulaner Brauerei Gruppe Marktführer im deutschen Hellbiermarkt. "Wir sind überzeugt, dass die Kategorie Hellbier beziehungsweise Lager auch in den kommenden Jahren weiterwachsen wird - ein Trend, der sich deutlich in unseren konstant steigenden Zahlen widerspiegelt", so Jörg Biebernick.Weißbier: auf der ganzen Welt beliebtDas Weißbier ist das Kernprodukt der Paulaner Brauerei Gruppe. Während der deutsche Gesamtmarkt im vergangenen Jahr einen Rückgang von 6,3 % hinnehmen musste, konnte das Paulaner Weißbier zusammen mit seinen alkoholfreien Varianten ein Absatzplus von 1,5 % verbuchen. Damit baute es seine traditionelle Marktführerschaft 2025 auf 21,2 % aus. Beliebt ist das Paulaner Weißbier nicht nur in Deutschland: Weltweit wird es in 85 Ländern getrunken.Internationale Märkte: Zweistelliges Wachstum für 2026 geplantDie komplette Paulaner Markenfamilie konnte in 2025 eine Absatzsteigerung von 9 % verbuchen. Der am stärksten gewachsene Exportmarkt ist China (+23,8 %) vor Italien (+8 %) und Spanien (+7,3 %). Seit dem Jahr 2015 hat die Paulaner Brauerei Gruppe ihren Auslandsabsatz fast verdoppelt und ihre Marktführerschaft als Deutschlands Exportstärkste Premium-Biermarke weiter ausgebaut. Mit 36 % (+1,5 %) macht das Exportgeschäft mehr als ein Drittel des gesamten Bierabsatzes der Gruppe aus. Unter den attraktiven Marken der Gruppe hält Paulaner dabei den Löwenanteil: Fast die Hälfte des unter der Marke Paulaner gebrauten Bieres wird außerhalb Deutschlands verkauft.CSD: Spezi und Limo machen ein Drittel des Gesamtabsatzes ausWas vor rund 50 Jahren als Nischenprodukt begann, ist heute Kult - und eine der beeindruckendsten Erfolgsgeschichten im deutschen Getränkemarkt: Die Paulaner Erfrischungsgetränke mit dem Zugpferd Paulaner Spezi machen inzwischen ein Drittel des produzierten Gesamtabsatzes der Gruppe aus und haben ihr in besonderem Maße den Zugang zu jungen Konsument*innen eröffnet, die auf der Suche nach Alternativen zu alkoholischen Getränken sind. In den vergangenen zehn Jahren konnte Paulaner Spezi seinen Absatz verzehnfachen, ist damit doppelt so groß wie der nächste Mitbewerber und unangefochtener Marktführer im Cola Mix-Segment in Deutschland. Und auch die Zero-Variante ist nach einem Marktanteil-Zuwachs von 10 % im vergangenen Jahr jetzt Marktführer. Die neu eingeführten Limos in den Geschmacksrichtungen Orange und Zitrone sind beim Absatz um über 200 % gewachsen. Große Erwartungen setzt die Paulaner Brauerei Gruppe darüber hinaus in die neue Paulaner Cola, die die Range ab März ergänzt, und in den für 2026 geplanten Markteintritt von Paulaner Spezi in Italien, Frankreich, Spanien und der Schweiz.Agilität als Voraussetzung für strategische WeichenstellungenDer Erfolg von Paulaner Spezi ist nicht nur ein Musterbeispiel moderner Markenführung, sondern auch Ausdruck einer strategischen Ausrichtung, die klar an den sich wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher ausgerichtet ist. "Die Nachfrage am Markt verändert sich ständig - immer mehr Konsumenten suchen nach alkoholfreien Alternativen. Unsere CSD-Range ist deshalb ein strategisch besonders wichtiges Wachstumsfeld. Für den langfristigen Erfolg ist es wichtig, bekannte Pfade zu verlassen und offen für Innovationen und neue Vertriebswege zu sein", sagt Jörg Biebernick.Florian Schörghuber ergänzt: "Für Innovationskraft und Vertriebspower stehen die Menschen in unserer Gruppe - an unseren Standorten in München, Rosenheim, Donaueschingen, Mossautal und Gotha sowie in beiden Brauereien in Karlsruhe. Sie sind die Treiber unseres Erfolges."Der frühzeitige Ausbau des alkoholfreien Biersortiments als Reaktion auf sinkende Nachfrage alkoholischer Biersorten ist ein weiterer Nachweis für die enorme Agilität der Paulaner Brauerei Gruppe. Dabei hält sie zugleich unverändert an ihren Werten und der Tradition fest, Gemeinschaft zu schaffen und Menschen zusammenzubringen. Paulaner steht für das Miteinander, für bayerische Lebensart und Verbundenheit mit der Heimat. Diese Werte kommen beim Münchner Oktoberfest und in den Biergärten der Gruppe ebenso zum Ausdruck wie in mehr als 40 internationalen Brauhäusern, in denen die Bierspezialitäten der Gruppe konsumiert werden.Bayerische Braukunst und internationale AusrichtungInternationales Wachstum basiert heute vor allem auf starken Marken mit einer klaren, glaubwürdigen Identität - genau hier liegt eine der großen Stärken von Paulaner. Die Marke steht weltweit für bayerische Braukunst, Qualität und Authentizität und trifft damit den Nerv internationaler Konsument*innen. Dieses Markenfundament wird gezielt durch Investitionen und aufmerksamkeitsstarke Aktivierungen unterstützt, etwa durch globale Plattformen wie die neue Partnerschaft mit Audi in der Formel 1. Sie schafft Reichweite, Modernität und internationale Relevanz. Gleichzeitig bleibt Paulaner als Familienunternehmen seiner langfristigen Perspektive treu: Wachstum wird strategisch, nachhaltig, innovativ und mit Blick auf die kommenden Generationen gestaltet - ganz nach den Werten der Schörghuber Gruppe. Diese Kombination aus klarer Markenführung, gezielten Investitionen und langfristigem Denken bildet die Basis für erfolgreichen globalen Ausbau.Über die Schörghuber GruppeDie 1954 gegründete und in dritter Generation familiengeführte Schörghuber Gruppe mit Sitz in München ist in den fünf Geschäftsfeldern Development, Real Estate, Getränke, Hotel sowie Seafood national und international erfolgreich tätig. Zur Gruppe gehören die Bayerische Hausbau GmbH & Co. KG, die Bayerische Hausbau RE GmbH & Co. KG, die Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA als Joint Venture mit der Heineken International B.V, die Arabella Hospitality SE und die chilenische Productos del Mar Ventisqueros S.A. 