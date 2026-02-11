Augsburg (www.anleihencheck.de) - In allen großen Volkswirtschaften steigt die Staatsverschuldung und die Ausgaben müssen über Anleihen finanziert werden, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Gleichzeitig habe das Sicherheits-Image staatlicher Anleihen Risse bekommen: Einige europäische Gläubiger hätten schon US-Staatsanleihen abgestoßen bzw. hätten öffentlich mit dem Gedanken gespielt, dies zu tun. Zusätzlichen Druck baue ein möglicher Rückzug internationaler Investoren wie z. B. China auf. In Frankreich sei die Bonität des Staates herabgestuft worden. Deutschland hingegen habe hier stets als Musterschüler gegolten. Zuletzt hätten sich jedoch die Stimmen gemehrt, vorwiegend aus populistischen Lagern, die eine Überschuldung und einen Bonitätsverlust für Deutschland kommen sähen, der für deutsche Anleihen gefährlich wäre. Oliver Grass, Portfoliomanager der Fürst Fugger Privatbank, könne dem nicht zustimmen: "Deutsche Staatsanleihen bleiben ein sicherer Hafen für Anleger und werden selbstverständlich weiter gefragt sein. Dies liegt nicht zuletzt an der Bonität Deutschlands und an der herausragenden Liquidität des deutschen Rentenmarktes." Zwar müsse Deutschland die Staatsverschuldung im Blick behalten, die Bonität bleibe aber auch bei steigenden Staatsausgaben intakt. ...

