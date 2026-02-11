Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv A (ISIN LU0163675910/ WKN 214466) erzielte im Januar eine Wertsteigerung in Höhe von 2,0% und startete damit sehr erfreulich in das neue Jahr, so die Experten von Sauren.An den Rentenmärkten habe sich das Kapitalmarktzinsniveau per Saldo nur wenig verändert. Die Zinsdifferenz von Anleihen niedriger Bonität zu Anleihen hoher Bonität habe sich etwas eingeengt. Alle wesentlichen Segmente der Rentenmärkte hätten den Monat mit Zuwächsen abgeschlossen. Die für das Portfolio ausgewählten Rentenfonds hätten Wertsteigerungen zwischen 0,1% und 1,7% verbucht. Den höchsten Anstieg habe der von Ariel Bezalel verantwortete Jupiter Dynamic Bond aufgewiesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
