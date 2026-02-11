Munsbach (www.fondscheck.de) - Das Anleihenportfolio des Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412771/ WKN 764930) zeichnet sich durch hohe Qualität und eine relative lange durchschnittliche Laufzeit aus, so die Experten von ETHENEA.Im Januar habe sich an der Zusammensetzung wenig geändert. Die 12,7% Staatsanleihen seien von der EU begeben mit Laufzeit von 2039 bis 2045. Auch das Gros der Unternehmensanleihen sei EUR-dominiert. Lediglich 10,4% der Anleihen seien USD-denominiert. Mit dieser Zusammensetzung werde eine aus Sicht der Experten von ETHENEA attraktive YTM von 4,3% erzielt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de