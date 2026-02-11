Der US-Autobauer Ford hat in seiner Elektroauto-Sparte Model e wie schon in den Vorjahren auch 2025 einen deutlichen Verlust eingefahren. Er sank zwar von 5,1 Milliarden US-Dollar auf nun noch 4,8 Milliarden US-Dollar in 2025. Aber Ford hat bereits beschlossen, der E-Mobilität künftig weniger Priorität einzuräumen. Zum Segment Model e zählt Ford dabei nur die elektrischen Pkw wie den Mustang Mach-E und den in der zweiten Jahreshälfte 2025 eingestellten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
