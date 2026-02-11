© Foto: CFOTO - picture alliance / CFOTOQuellen zufolge entwickelt der TikTok-Mutterkonzern ByteDance einen eigenen Chip für künstliche Intelligenz und soll mit Samsung über die Fertigung verhandeln.Der chinesische Technologiekonzern ByteDance entwickelt einen eigenen Chip für künstliche Intelligenz. Das berichteten zwei mit der Sache vertraute Personen gegenüber Reuters. Parallel führt das Unternehmen Gespräche mit Samsung Electronics über eine mögliche Fertigung. Ziel ist es, sich den Zugang zu leistungsfähigen Prozessoren langfristig zu sichern. ByteDance will laut den Quellen bis Ende März erste Musterchips erhalten. In diesem Jahr sollen mindestens 100.000 Einheiten produziert werden. Eine der Personen sagte, die Produktion …Den vollständigen Artikel lesen
