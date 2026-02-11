EQS-News: ai.io / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Produkteinführung

- HUMAIN startet HUMAIN Sport durch die strategische Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an ai.io und bekräftigt damit sein Engagement für die Weiterentwicklung KI-gestützter Sporttechnologie.

- Die Übernahme beschleunigt das Wachstum und den Einsatz von KI- und Sporttechnologielösungen in Saudi-Arabien und auf internationalen Märkten.

- Gemeinsam bieten HUMAIN und ai.io End-to-End-KI-Lösungen, die den Zugang zum Sport erweitern und weltweit die Teilnahme, Entwicklung und Leistung fördern. RIYADH, Saudi-Arabien, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- HUMAIN, ein Unternehmen der PIF-Gruppe, das weltweit Full-Stack-Künstliche-Intelligenz-Lösungen anbietet, gab heute auf dem PIF Private Sector Forum die Einführung von HUMAIN Sport bekannt, nachdem es eine Mehrheitsbeteiligung an ai.io, einem in London ansässigen Unternehmen für Künstliche Intelligenz und Sporttechnologie, erworben hat. Die Investition unterstützt die langfristige Strategie von HUMAIN, den Einsatz künstlicher Intelligenz in einer Vielzahl von Branchen, darunter auch im Sport, auszuweiten, und beschleunigt die Entwicklung und den Einsatz fortschrittlicher KI-gestützter Sporttechnologielösungen in Saudi-Arabien und international. Durch HUMAIN Sport werden die kombinierten Fähigkeiten von HUMAIN und ai.io integrierte KI-Plattformen bereitstellen, die das gesamte Sport-Ökosystem unterstützen sollen. Diese Lösungen ermöglichen eine breitere Beteiligung am Sport, eine datengestützte Athletenentwicklung, eine verbesserte Leistungsanalyse, intelligente Einrichtungen und neue Formen der digitalen und Fan-Einbindung. Indem HUMAIN Sport KI-fähige Tools direkt in die Hände von Athleten, Trainern, Organisationen und Fans legt, will das Unternehmen den Zugang zum Sport erweitern und die Ergebnisse auf allen Ebenen verbessern, von der Breitensportbeteiligung bis hin zu Spitzenleistungen. Durch die Übernahme kann HUMAIN die bestehenden Produkte, das technische Know-how und die globalen Beziehungen von ai.io im Sportbereich nutzen, um die internationale Expansion zu beschleunigen und neue Anwendungsfälle zu entwickeln. Gleichzeitig profitiert ai.io von der KI-Infrastruktur, den Plattformen, den strategischen Partnerschaften und der kommerziellen Reichweite von HUMAIN und unterstützt so die Bereitstellung von KI-gestützten Sportlösungen in verschiedenen Regionen und Sportarten. "Sport ist eine der stärksten Kräfte der Menschheit, um Verbindungen zu schaffen, und bei HUMAIN wollen wir die Lücke zwischen menschlichem Potenzial und künstlicher Intelligenz schließen", sagte Tareq Amin, CEO von HUMAIN. "Unsere Investition in ai.io und die Einführung von HUMAIN Sport spiegeln diese Mission wider, indem wir KI einsetzen, um Menschen zu vereinen, Sportler zu stärken und die Beteiligung und Leistung im globalen Sport-Ökosystem zu steigern, während wir gleichzeitig unsere Strategie vorantreiben, in führende KI-Unternehmen weltweit zu investieren. Eine starke kommerzielle Dynamik ist bereits erkennbar, da mehrere Partnerschaftsvereinbarungen in Entwicklung sind und in den kommenden Monaten Ankündigungen erwartet werden." Darren Peries, Gründer und CEO von ai.io, fügte hinzu: "Die Partnerschaft mit HUMAIN erweitert die Reichweite und Wirkung unserer Technologie erheblich. Gemeinsam können wir KI-Lösungen einsetzen, die Sportler, Trainer und Organisationen auf allen Ebenen des Sports unterstützen und gleichzeitig zum Wachstum der Sporttechnologie in der Region und weltweit beitragen." HUMAIN Sport wird als eigenständiger Sporttechnologiebereich innerhalb von HUMAIN agieren und den Einsatz in Saudi-Arabien und anderen internationalen Märkten unterstützen. Durch die Kombination der Full-Stack-KI-Fähigkeiten von HUMAIN mit den sportorientierten Plattformen von ai.io ist die Partnerschaft in der Lage, skalierbare Lösungen für den Profi-, Amateur- und Breitensport sowie für verwandte Bereiche wie Bildung, Gesundheit und Training anzubieten. Informationen zu HUMAIN

Website: www.humain.com

Social-Media-Kanäle: LinkedIn | X HUMAIN, ein Unternehmen der PIF, ist ein globales Unternehmen für künstliche Intelligenz, das Full-Stack-KI-Fähigkeiten in vier Kernbereichen anbietet: Rechenzentren der nächsten Generation, Hochleistungsinfrastruktur und Cloud-Plattformen, fortschrittliche KI-Modelle, darunter einige der weltweit fortschrittlichsten arabischen Sprachmodelle, die in der arabischen Welt entwickelt wurden, sowie transformative KI-Lösungen, die tiefe Branchenkenntnisse mit der Umsetzung in der Praxis verbinden. Das End-to-End-Modell von HUMAIN bedient sowohl Organisationen des öffentlichen als auch des privaten Sektors, erschließt Werte in verschiedenen Branchen, treibt die digitale Transformation voran und stärkt die Fähigkeiten durch die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI. Mit einem wachsenden Portfolio an branchenspezifischen KI-Produkten und einer Kernaufgabe, die sich auf die Entwicklung von geistigem Eigentum und die globale Talentführung konzentriert, ist HUMAIN auf internationale Wettbewerbsfähigkeit und technologische Exzellenz ausgerichtet. Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen basieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten erheblich davon abweichen. HUMAIN übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren. Informationen zu ai.io:

Website: www.ai.io

Social-Media-Kanäle: LinkedIn ai.io mit Hauptsitz in London und Niederlassungen in den USA ist ein bahnbrechendes, preisgekröntes Unternehmen für Sport-KI-Technologie und -Daten, das KI- und Technologielösungen für alle Sportarten entwickelt. Ein Beispiel für ai.io-Produkte, die heute auf dem Markt erhältlich sind: 3DAT ist das weltweit fortschrittlichste markerlose Motion-Capture-KI-Analysetool, das jeden Menschen in jeder Szene und bei jeder Bewegung aus historischen oder Live-Videos analysieren und darüber berichten kann - sogar von einem Mobiltelefon aus. Die Anwendungsfälle von 3DAT sind vielfältig - sie reichen von der Talentsuche und -förderung potenzieller Fußballspieler über das Gesundheitswesen, die Bildung und Ausbildung bis hin zur Analyse von Astronauten im Weltraum. Der erste Anwendungsfall von 3DAT ist der Sport - zwei für den Sport entwickelte Produkte sind: aiScout, ist eine KI-App-basierte Plattform, die ursprünglich zur Unterstützung der Fußballbranche entwickelt wurde und nun auf alle Sportarten ausgeweitet wird. Sie analysiert, bewertet und benotet Einzelpersonen mit Hilfe fortschrittlicher interner KI-Tools wie 3DAT, um Talente zu analysieren und zu identifizieren, Athleten und Spieler zu entwickeln und zu scouten - alles über ein Mobiltelefon. aiLab ist eine KI-basierte Plattform, die Sportwissenschaftsgeräte von Drittanbietern integriert, um Athleten und Mitarbeitern Echtzeitanalysen, Berichte und Datenauswertungen zur Verfügung zu stellen. Die aiLab-Software kann als Zusatzprodukt zu jeder bestehenden Einrichtung erworben oder in Form von hochmodernen Komplettlösungen von ai.io geliefert werden. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2891036/Tareq_Amin_Darren_Peries.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/humain-startet-humain-sport-nach-ubernahme-der-mehrheitsbeteiligung-an-aiio-302684994.html



