Innsbruck/Grenoble (ots) -Mit CITY CABLE CAR SOLUTIONS (3CS) hat die Congress Messe Innsbruck, Veranstalterin der Weltleitmesse für alpine Technologien INTERALPIN, eine internationale Branchenplattform für urbane Seilbahnlösungen geschaffen. Nach der erfolgreichen Premiere auf der INTERALPIN 2025 wird 3CS erstmals in Kooperation mit ALPEXPO im Rahmen der MOUNTAIN PLANET vom 21. bis 23. April 2026 in Grenoble umgesetzt. Das Kongress- und Tagungsprogramm findet am 22. April statt. 3CS versteht sich als Themen- und Marktplatz für Hersteller, Verkehrsbetriebe, Behörden, Planungsbüros und politische Entscheidungsträger.Die Entwicklung und Umsetzung von CITY CABLE CAR SOLUTIONS 3CS basiert auf dem international steigenden Marktbedarf für seilbahnbetriebene Mobilitätslösungen im öffentlichen Personennahverkehr urbaner Räume. Beispiele wie La Paz, Mexiko-Stadt oder Paris verdeutlichen das Potenzial dieser Systeme eindrucksvoll. Akkordiert mit wesentlichen Marktteilnehmern wurde 3CS erstmals 2025 als Kongress- und Tagungsformat im Rahmen der INTERALPIN in Innsbruck realisiert.Mit der Durchführung auf der MOUNTAIN PLANET wird die langjährige Partnerschaft zwischen der Congress Messe Innsbruck und ALPEXPO weiter vertieft. Die MOUNTAIN PLANET ist die internationale Fachmesse für Planung und Innovation in den Bergen und findet alternierend zur INTERALPIN statt. Künftig soll auch CITY CABLE CAR SOLUTIONS abwechselnd in Innsbruck und Grenoble veranstaltet werden."Mit der neuen Veranstaltung und Marke CITY CABLE CAR SOLUTIONS 3CS geben wir dem Thema urbane Seilbahnlösungen eine klare Struktur und eine internationale Bühne", berichtet Christian Mayerhofer, Geschäftsführer der Congress Messe Innsbruck. Jérôme Riff, Geschäftsführer von ALPEXPO, betont: "Die Kooperation ermöglicht es uns, internationale Perspektiven rund um die Entwicklung nachhaltiger Mobilitätskonzepte zusammenzuführen." Unterstützt wird 3CS von führenden Industriepartnern, darunter Doppelmayr und der HTI Group.City Cable Car SolutionsDatum: 22.04.2026Art: Konferenzen und TagungenOrt: MOUNTAIN PLANET / ALPEXPOAv. d'Innsbruck 238100 GrenobleFrankreichURL: https://www.citycablecar.solutions/Presseportal Zum vollständigen Artikel (https://www.citycablecar.solutions/de/presse-newsroom/pm-interalpin-city-cable-car-solutions-auf-der-mountain-planet)Pressekontakt:Congress Messe Innsbruck GmbHJulia Zachenhofer, BATelefon: +43 (0) 512 5383 2178E-Mail: presse@cmi.atWebsite: https://www.citycablecar.solutionsOriginal-Content von: Congress und Messe Innsbruck GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63001/6214811