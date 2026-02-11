CECONOMY hat einen soliden Start ins Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt, trotz einer hohen Vorjahresbasis. Die Umsätze im ersten Quartal stiegen bereinigt um 3,4 % (LFL +3,0 %) auf 7,6 Mrd. EUR, unterstützt durch eine starke Online-Dynamik (+6,9 %) und zweistelliges Wachstum im Bereich Services and Solutions (+13,7 %). Die Bruttomarge verbesserte sich um 40 Basispunkte auf 17,3 %, maßgeblich beeinflusst durch Mixeffekte aus Zubehör, Services und dem Online-Marktplatz. Das adjustierte EBIT stieg um 11 % auf 311 Mio. EUR (Marge von 4,1 %), wobei positive Signale aus der Restrukturierung in Polen zu verzeichnen waren. Der freie Cashflow war saisonal stark und betrug 1,52 Mrd. EUR. Der Ausblick wurde indes bestätigt. Durch die Kontrollmehrheit von JD.com bleiben 4,60 EUR je Aktie der Bewertungsanker. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ceconomy-ag
© 2026 mwb research