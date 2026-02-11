Die BTC-Holding Strategy steht unter Druck und viele Anleger sorgen sich um einen Kollaps des Unternehmens. Doch trotz dieser Situation hat Chairman Michael Saylor ehrgeizige Pläne. Neue Pläne für Bitcoin-Käufe Während sich viele Anleger Sorgen machen, dass die Strategy-Holding zeitnah einen Kollaps erleben könnte, zeigt sich Chairman Michael Saylor weiter optimistisch. In einem Interview mit CNBC sagte er, dass er weiter Bitcoin kaufen wolle und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
