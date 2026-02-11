Anzeige
Mittwoch, 11.02.2026
WKN: 854018 | ISIN: AT0000625108
Frankfurt
11.02.26 | 08:02
76,80 Euro
0,00 % 0,00
Dow Jones News
11.02.2026 12:15 Uhr
PTA-Adhoc: Oberbank AG: Dividendenvorschlag des Vorstandes

DJ PTA-Adhoc: Oberbank AG: Dividendenvorschlag des Vorstandes

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Oberbank AG: Dividendenvorschlag des Vorstandes

Linz (pta000/11.02.2026/11:40 UTC+1)

Der Vorstand der Oberbank AG hat beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung am 19. Mai 2026 eine Dividende von Euro 1,35 je dividendenberechtigter Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vorzuschlagen. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024 würde dies eine Erhöhung der Dividende um 0,20 Euro je dividendenberechtigter Aktie bedeuten.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Oberbank AG 
           Untere Donaulände 28 
           4020 Linz 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Prok. Mag. Gerald Straka 
Tel.:         +43 732 7802-37221 
E-Mail:        gerald.straka@oberbank.at 
Website:       www.oberbank.at 
ISIN(s):       AT0000625108 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1770806400009 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 05:40 ET (10:40 GMT)

© 2026 Dow Jones News
