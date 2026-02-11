DJ PTA-Adhoc: Oberbank AG: Dividendenvorschlag des Vorstandes
Der Vorstand der Oberbank AG hat beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung am 19. Mai 2026 eine Dividende von Euro 1,35 je dividendenberechtigter Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vorzuschlagen. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024 würde dies eine Erhöhung der Dividende um 0,20 Euro je dividendenberechtigter Aktie bedeuten.
