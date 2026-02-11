Christian Pape hat zum 01.02.2026 die Verantwortung für das Ressort Vertrieb und Marketing bei der ALH Gruppe übernommen. Pape ist bereits im Oktober 2025 in den Vorstand eingetreten übernimmt nun die Nachfolge von Frank Kettnaker, der nach über 40 Jahren in der Branche in den Ruhestand gegangen ist. Christian Pape hat zum 01.02.2026 die Verantwortung für das Ressort Vertrieb und Marketing der Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., der Hallesche Krankenversicherung sowie der Alte Leipziger Holding ...Den vollständigen Artikel lesen ...
