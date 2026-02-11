Berlin (ots) -Snickers war eine lebensfrohe, athletische Hündin, die kaum stillstehen konnte - bis sich bereits im Alter von zweieinhalb Jahren die ersten Anzeichen von Arthrose-bedingten Schmerzen zeigten. Von da an begann die Suche nach einer passenden Therapie für die Hündin.Arthrose ist eine chronische, fortschreitende Gelenkerkrankung und nicht heilbar - allerdings können Arthrose-bedingte Schmerzen mit einer geeigneten, ganzheitlichen Therapie effektiv und langfristig gelindert werden. Studien zeigen, dass rund 40 % aller Hunde1-3 im Laufe ihres Lebens von Arthrose und den damit einhergehenden Schmerzen betroffen sind. Für Halter*innen ist die Diagnose oft ein Schock - gleichzeitig ist sie der erste wichtige Schritt, um rechtzeitig gegenzusteuern und die Lebensqualität zu verbessern. Die Geschichte der Hündin Snickers zeigt, wie anspruchsvoll die Suche nach der richtigen Therapie sein kann, aber auch welche innovativen Möglichkeiten es heute gibt, um die Schmerzen langfristig zu lindern."Zuerst dachten wir, es sei eine harmlose Verletzung", erinnert sich Halterin Teresa. Doch die tierärztliche Untersuchung brachte Gewissheit: Arthrose in beiden Ellbogengelenken. Die Diagnose wird in der Tierarztpraxis typischerweise durch ein ausführliches Gespräch über Verhaltensänderungen, das Abtasten der Gelenke sowie Röntgen, CT oder MRT gestellt.Von der Diagnose Arthrose zur passenden Therapie - und warum die Suche oft länger dauertNach der Feststellung von Arthrose-bedingten Schmerzen bespricht die Tierarztpraxis gemeinsam mit den Halter*innen mögliche Therapieansätze - immer individuell auf den Hund abgestimmt.Teresa erinnert sich: "Snickers erhielt viel Physiotherapie und auch Stoßwellentherapie. Wir probierten verschiedene Schmerzmittel aus. Doch der Erfolg war nur mäßig. Sie reagierte sehr empfindlich auf viele Präparate und Medikamente. Es kam zu Nebenwirkungen, sodass wir vieles wieder absetzen mussten. Es hat mir das Herz gebrochen, sie leiden zu sehen oder wie sie sehnsüchtig anderen Hunden beim Spielen zuschaute."Arthrose verläuft individuell und jeder Hund reagiert anders. Dabei beeinflussen mehrere Faktoren den Therapieerfolg:- Individuelles Voranschreiten der Erkrankung- Operativ zu behebende Einflussfaktoren- Unterschiedliches Schmerzempfinden- Begleiterkrankungen, die die Behandlung erschweren- Unterschiedliche Wirksamkeit von Ergänzungspräparaten und Medikamenten- Ganzheitliche Therapiemaßnahmen inkl. konsequenter Alltagsanpassungen,z. B. Physiotherapie, Bewegung, Gewichtsmanagement, Ernährungsanpassung- Regelmäßige Anpassungen der TherapieEine innovative Therapieoption eröffnet neue HoffnungNach vielen Rückschlägen wagte Teresa in enger Abstimmung mit ihrem Tierarzt einen weiteren Schritt: eine moderne, langanhaltende Schmerztherapie, die einmal monatlich unter die Haut verabreicht wird und speziell für die Behandlung von Arthrose-bedingten Schmerzen entwickelt wurde. Mit der Zeit zeigten sich deutliche Veränderungen: Snickers konnte wieder kurze Spaziergänge genießen, später auch längere Ausflüge. Schritt für Schritt kehrte ihre alte Lebensfreude zurück.Heute, viele Jahre nach der Diagnose, ist Snickers über zehn Jahre alt und begleitet Teresa wieder regelmäßig im Alltag und auf Reisen. Ergänzend erhält sie Gelenkfutter und zusätzliche Präparate, wie Nahrungsergänzungsmittel, die die Therapie sinnvoll unterstützen.Snickers' Geschichte zeigt: Auch bei chronischen Erkrankungen können innovative Therapieoptionen zu einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität führen - für Hund und Halter*in.Da Arthrose eine fortschreitende Erkrankung ist, ist es umso wichtiger, erste Anzeichen ernst zu nehmen. Die Zoetis Arthrose-Checkliste hilft Hundehalter*innen dabei, mögliche Anzeichen frühzeitig zu erkennen und eine erste Einschätzung zu erhalten, um im Zweifel gezielt eine Tierarztpraxis aufsuchen zu können.DOWNLOAD PRESSEMATERIALPressekontakt:unternehmenskommunikation@zoetis.comzoetis@rpm-berlin.comOriginal-Content von: Zoetis Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/123017/6214854