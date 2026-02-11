Anzeige
11.02.2026 12:45 Uhr
AUKTION/Bundesanleihen bei Aufstockungen nur knapp überzeichnet

DJ AUKTION/Bundesanleihen bei Aufstockungen nur knapp überzeichnet

DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch zwei langlaufende Bundesanleihen aufgestockt. Insgesamt platzierte die deutsche Finanzagentur Schuldtitel mit Fälligkeit 2054 und 2056 im Umfang von 1,909 Milliarden Euro, wie die Bundesbank mitteilte. Nachfolgend die Details der Auktionen (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherigen Transaktionen vom 20. August 2025 für die Bundesanleihe 2054 und am 21. Januar 2026 für die mit Fälligkeit 2056): 

=== 
Emission      2,50%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2054 
Volumen       1 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   1,157 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  749 Mio EUR 
Marktpflegeumfang  251 Mio EUR 
Zeichungsquote   1,5    (1,0) 
Durchschnittsrend. 3,47%   (3,28%) 
Durchschnittskurs  82,67   (85,61) 
Mindestkurs     82,63   (85,55) 
Wertstellung    13. Februar 2026 
 
Emission      2,90%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2056 
Volumen       1,5 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   1,893 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  1,160 Mrd EUR 
Marktpflegeumfang  340 Mio EUR 
Zeichnungsquote   1,6    (2,4) 
Durchschnittsrend. 3,47%   (3,49%) 
Durchschnittskurs  89,26   (88,95) 
Mindestkurs     89,25   (88,89) 
Wertstellung    13. Februar 2026 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/hab

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 06:10 ET (11:10 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
