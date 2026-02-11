Als Gegenpol zu den kirchengebundenen Universitäten in Oxford und Cambridge gründeten Henry Brougham und Thomas Campbell am 11. Februar 1826 die "London University" in Form einer Aktiengesellschaft. Das war der Startschuss für eine offene Universität für alle. Wer Anfang des 19. Jahrhunderts in England studieren wollte, musste Mitglied der Church of England sein. Andere Konfessionen waren in Oxford und Cambridge nicht zugelassen. Und weitere Universitäten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n