Das Tauziehen um die NEVI-Förderung geht weiter: Nachdem der Trump-Administration gerichtlich untersagt wurde, die Ladenetz-Förderung für die US-Bundesstaaten einfach einzubehalten, setzt die Regierung nun dazu an, den Abruf zu erschweren, mittels strengerem "Buy America"-Förderkriterium. Die Federal Highway Administration (FHWA) hat diese Woche eine neue Mitteilung veröffentlicht, die das mit fünf Milliarden Dollar dotierte National Electric Vehicle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
