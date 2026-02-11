Der japanische Autobauer Toyota erweitert sein Elektroauto-Angebot in Nordamerika um eine BEV-Version seines großen SUV-Modells Highlander. Der Verkauf des bis zu siebensitzigen Highlander BEV soll Ende 2026 beginnen. Gebaut wird der Highlander BEV im Toyota-Werk in Kentucky. Dabei handelt es sich um jenen dreireihigen E-SUV, dessen Fertigung die Japaner von 2025 auf 2026 verschoben hatten. Dennoch ist der Highlander BEV der erste Elektro-Toyota ...Den vollständigen Artikel lesen ...
