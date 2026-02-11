Die Nominierung von Kevin Walsh als möglicher neuer FED-Chef hat die Märkte überrascht - und kurzfristig für deutliche Turbulenzen gesorgt. Im Gespräch mit Alexander Berger (Daubenthaler & Cie.) analysiert Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group) die Hintergründe der Personalentscheidung, die Auswirkungen auf den US-Dollar und die Frage, ob eine restriktivere Geldpolitik bevorsteht. Welche Rolle spielt der politische Druck? Wie realistisch sind Zinserhöhungen - und was bedeutet das für Aktien- und Anleihemärkte? Zudem rücken die KI-Aktien, mögliche Blasenrisiken sowie der geopolitische Wettbewerb um seltene Erden in den Fokus. Ein Deep Dive zu Geldpolitik, Marktvolatilität und geopolitischen Machtverschiebungen.
© 2026 Börse Stuttgart