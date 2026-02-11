© Foto: Zoonar | Andrii Yalanskyi - picture allianceDer US-Immobilieninvestitionsfonds (REIT) WP Carey hat am Dienstagabend ein starkes Quartalsergebnis vorgelegt. Die Aktie dürfte ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Investoren wollen wieder Immo-Aktien! Immobilienaktien hatten bei Anlegerinnen und Anlegern in den vergangenen Jahren einen schweren Stand. Einerseits konkurrierten hohe Anleiherenditen mit den Ertragsausschüttungen, andererseits wurde die Branche von Tech- und Wachstumswerten überstrahlt, wo die höheren Renditen lockten. Doch in den vergangenen Wochen und Monaten griffen Investoren verstärkt zu. Während der KI-Trade angesichts explodierender Investitionskosten mit wachsender Skepsis betrachtet wird, könnte Liquidität in den …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE