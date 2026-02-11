Berlin (ots) -Die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) übergibt heute ihr Jahresgutachten 2026 an die Bundesregierung. Das Gutachten bescheinigt Deutschland Stärken in der klimaneutralen Energieerzeugung und Mobilität, fordert zugleich aber mehr Dynamik bei der Anwendung von Künstlicher Intelligenz.Holger Mann, Fachpolitiker:"Das aktuelle EFI-Gutachten zeigt: Wir haben in der Hightech Agenda Deutschland die richtigen Weichen gestellt. Gleichzeitig ist das Gutachten ein klarer Auftrag, den Transfer von Forschungsergebnissen in die wirtschaftliche Verwertung noch konsequenter voranzutreiben.Die EFI begrüßt ausdrücklich die Fokussierung auf sechs Schlüsseltechnologien in der Hightech Agenda und das geplante Innovationsfreiheitsgesetz, um unsere Forscherinnen und Forscher von kleinteiliger Förderbürokratie zu entlasten. Auch die geplante Work-and-Stay-Agentur wird als richtiger Schritt bewertet, um im globalen Wettbewerb um kluge Köpfe schneller und digitaler zu werden.Das Gutachten zeigt: Fortschritt braucht Freiheit und klare Strukturen. Dafür sorgen wir mit klaren Priorisierungen in der Forschungspolitik und der Entflechtung rechtlicher Vorgaben. Bei der Hightech Agenda müssen wir jetzt mit transparenter Governance und nachvollziehbaren Förderentscheidungen den nächsten Schritt gehen. Das Forschungsdatengesetz und die 'Initiative Forschung und Anwendung' sollten zeitnah folgen.Auch das Plädoyer für mehr europäische Kooperation bei der Entwicklung eines Open-Source-Grundlagenmodells und die Rolle des Staats als Ankerkunden sollten debattiert werden. Zu diskutieren sind ferner die Empfehlungen zu neuen Institutionen und Kooperationen bei Sicherheitsforschung und Ausnutzung vorhandener Freiheiten bei der innovationsorientierten Beschaffung."Pressekontakt:SPD-Bundestagsfraktion- Die Pressestelle -Telefon: 030 227 52728E-Mail: presse@spdfraktion.deWebsite: www.spdfraktion.deOriginal-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181322/6214929