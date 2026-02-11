Weiterlesen...

Die Wall Street entwickelte sich gestern uneinheitlich. KI und BigTech tendierten mehrheitlich leichter. So schlossen sechs der magischen Sieben im Minus, allerdings bei überschaubaren Abschlägen.Anders sah es bei Finanzwerten und Index-Dienstleistern aus. Hier gab es gestern kräftige Abschläge aus Sorge vor Disruption durch KI. S&P Global, Moodys und MSCI waren etwa betroffen. Grund ist Hazel AI, ein KI-Finanz-Assistent, dem manche zutrauen, die Branche zu revolutionieren. Also vergleichbar mit der Sorge im Software-Sektor, der sich wiederum gestern erholen konnte. Da drängt sich die Frage auf, wer ist wohl der nächste? Unabhängig davon gibt es auch klare Gewinner des KI-Hypes, z.B.: TSMCDas ist ein Auszug aus dem Marktkompass beim Bernecker Börsenkompass. Wenn Sie sich einen Überblick verschaffen wollen, dann klicken Sie