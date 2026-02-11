Köln (ots) -Wenn ein Kind die Diagnose Blutkrebs erhält, steht für die Familie von einem Moment auf den anderen alles still. Plötzlich wird der Alltag von Angst, Hoffnung und bangen Fragen bestimmt. Für viele betroffene Kinder ist eine Stammzelltransplantation die einzige Chance zu überleben. Dafür werden passende Spender:innen gesucht. Zum Internationalen Kinderkrebstag am 15. Februar machen wir als DKMS daher insbesondere auf kleine Patient:innen aufmerksam, die auf fremde Hilfe angewiesen sind. Dabei kommt es auf jede und jeden Einzelnen an.Blutkrebs die häufigste Form von Krebs bei Kindern bis 14 Jahre. Jeden Tag erhalten Familien diese Diagnose - die alles verändert, jedoch nicht immer aussichtslos ist. Viele betroffene Kinder haben die Chance auf eine Zukunft, wenn es ein passendes Match gibt. Allein im Jahr 2025 konnten weltweit 647 Kinder bis 14 Jahre durch eine Stammzellspende von DKMS Spender:innen aus Deutschland neue Hoffnung schöpfen. Insgesamt vermittelte die DKMS Deutschland mehr als 7.300 Stammzellspenden, davon etwa neun Prozent für Kinder unter 15 Jahren.Entscheidend für eine erfolgreiche Stammzelltransplantation ist die Übereinstimmung der Gewebemerkmale von Spender:in und Patient:in. Da diese genetisch bedingt sind, regional unterschiedlich vorkommen und eng mit der Herkunft zusammenhängen, braucht es eine Spenderdatei, die weiter wächst und vielfältiger wird.""Wäre ein Familienmitglied erkrankt, wären wir dankbar, wenn es einen hilfsbereiten Menschen gäbe, der bereit ist, seine Stammzellen zu spenden. Genau deshalb stehen wir Seite an Seite mit betroffenen Kindern und ihren Angehörigen und sagen ihnen: Wir tun alles für diese Chance auf Leben. Ihr seid nicht allein", sagt Stephan Schumacher, Geschäftsführer der DKMS Deutschland. "Dafür brauchen wir vor allem junge Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und sich registrieren zu lassen. Jede und jeder Einzelne zählt."Wenn eine Stammzellspende über Leben entscheidetAktuell sind Kinder wie Friedrich (6), Ben (5), Ida (10) oder Felix (6 Monate) auf eine Stammzellspende angewiesen. Ihre Zukunft hängt von einem Spender-Patienten-Match ab.Besonders junge Menschen werden dringend gebraucht. Ihre Stammzellen gelten als besonders vital und können die Heilungschancen der Betroffenen verbessern. Gleichzeitig scheiden viele Spender:innen altersbedingt aus der Datei aus. Um auch künftig möglichst vielen Patient:innen helfen zu können, braucht es daher dringend neue, junge Spender:innen. Die Registrierung ist ganz einfach - und in wenigen Minuten auf www.dkms.de möglich.Tim: Eine zweite Chance auf LebenWie viel eine Registrierung bewirken kann, zeigt die Geschichte von Tim aus Gütersloh. Er erkrankte bereits im Alter von eineinhalb Jahren an Leukämie - und fünf Jahre später erneut. Um zu überleben, benötigte er dringend eine Stammzellspende. Über die DKMS wurde schließlich ein passender Spender gefunden: Udo Kleimann. Seine Entscheidung rettete Tims Leben. Heute ist Tim 24 Jahre alt und steht mitten im Leben. Nach wie vor ist es ihm ein großes Anliegen, die Mission der DKMS zu unterstützen und andere Menschen zur Registrierung zu motivieren. Bereits mit zwölf Jahren war er TV-Gesicht der DKMS und rief in einem Spot zur Registrierung auf. "Wenn ich keinen Spender gefunden hätte, wäre ich jetzt tot", sagte Tim damals.Genau solche Entscheidungen machen den Unterschied. Darüber hinaus helfen alle, der die Botschaft teilen oder die Arbeit der gemeinnützigen DKMS mit einer Geldspende (http://dkms.de/kinderkrebstag) unterstützen - und so ganz konkret Hoffnung schaffen.Jede Registrierung und jede Spende kann alles verändern - und für jemand anderen die Welt und eine Zukunft bedeuten.Alle Informationen und Downloads finden Sie auf https://mediacenter.dkms.de/news/kinderkrebstag2026/Pressekontakt:DKMS Donor Center gGmbHCorporate Communicationspresse@dkms.dehttps://mediacenter.dkms.deOriginal-Content von: DKMS Donor Center gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16259/6214948