Frankfurt (www.fondscheck.de) - Anfang Februar stehen wie üblich die breit gestreuten Welt-Indexfonds ganz oben in den Umsatz-Rankings, so die Deutsche Börse AG.Frank Mohr von der Société Générale verweise hier auf die zahlreichen Sparpläne, die zu Monatsbeginn ausgeführt würden. Frisches Geld fließe hier vor allem in die MSCI World-ETFs von iShares und Amundi (ISIN: IE00B4L5Y983 bzw. ISIN: LU1737652237) sowie den Vanguard FTSE All-World (ISIN: IE00BK5BQT80). Ivo Orlemann von der ICF Bank sehe in diesem Segment starke Käufe des Deka MSCI World (ISIN: DE000ETFL508). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
