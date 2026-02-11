Der Januar ist auf dem chinesischen Automarkt traditionell einer der schwächsten Monate des Jahres, 2026 fällt der Rückgang aber besonders deutlich aus. In China kamen nur noch 643.000 New Energy Vehicles neu auf die Straße, 19 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Exporte legen hingegen deutlich zu. Zum Jahresauftakt ist der Absatz der New Energy Vehicles in China wieder deutlich unter die Marke von einer Million Einheiten gefallen. Die China ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net